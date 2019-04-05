Кандидаты в президент Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Прохождение медэкспертизы было одним из условий проведения дебатов между кандидатами. Его выдвинул Владимир Зеленский.

Порошенко прошел медобследование на стадионе Олимпийский, где и должны состояться дебаты. Зеленский сдал анализы в одном из независимых медицинских центров Киева.

По данным экспресс-анализа, в организме Петра Порошенко не обнаружено наркотических, психоактивных веществ. Более детальная процедура исследования может занять до двух недель.

Напомним, — дебаты между Зеленским и Порошенко намечены на 19-е апреля.