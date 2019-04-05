Премьер-министр Великобритании Тереза Мей попросила ЕС перенести дату Брекзит на  30-е июня

Соответствующее письмо она направила главе Евросовета Дональду Туску.

Напомним, — на прошлой неделе британский парламент в третий раз отклонил проект сделки, которую Мей ранее согласовала с европейскими лидерами и теперь Лондон до 12 апреля должен выйти из ЕС без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Брекзит.

Тереза Мей в своем письме выразила сожаление, что парламенту до сих пор не удалось утвердить текст соглашения. Она также заверила Туска, что Великобритания не будет участвовать в выборах в Европарламент.

Между тем, Скай-Ньюз сообщает, что Дональд Туск может предложить отсрочить Брекзит до 31 марта будущего года. Официального подтверждения этого пока нет.