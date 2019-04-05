Уволенного мэра Риги Нила Ушакова обвинили в нанесении ущерба в десятки миллионов евро

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Он подчеркнул, что отстранения Ушакова произошло в интересах жителей Риги, которых таким образом защищают от длительных бесхозяйственных и незаконных действий.

В свою очередь, Ушаков намерен обжаловать свое увольнение в суде. Он заявил, что это месть со стороны его политических оппонентов, которые проиграли выборы в рижскую думу.