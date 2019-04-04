Бывший уполномоченный по правам человека, а ныне сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об организации фото— и видеосъемки на избирательных участках. Он предложил запретить вести съемку на избирательных участках без одобрении главы комиссии.

Законопроект направлен на расширение прав граждан, а не на их сужение, сказал в эфире «Эха» Владимир Лукин.

Лукин призвал к широкой дискуссии вокруг его законопроекта.

Сейчас, согласно статье 30 закона «Об основных гарантиях избирательного права», вести съемку с разрешенного главой комиссии места обязаны только наблюдатели.