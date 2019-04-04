Лукин: Законопроект о запрете съемки на  избирательных участках направлен на расширение прав граждан

Сенатор Лукин, автор законопроекта о запрете съемки на избирательных участках, считает, что он направлен на расширение прав граждан

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин, автор законопроекта о запрете съемки на избирательных участках, считает, что он направлен на расширение прав граждан, а не на их сужение. Свою точку зрения он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Внес я законопроект, потому что он нужен. Права граждан на контроль на процессы, со стороны СМИ должны осуществлять в полном объеме, это в духе Конституции, в духе всех, кто выступает за честные выборы в нашей стране. Есть проблема, которая более важная — проблема обеспечения права граждан свободно, без давления, в обстановке покоя, принять свое собственное решение без всякого давления», — сказал он.

По мнению В.Лукина, нерегламентированность работы журналистов на выборных участках мешает людям осуществлять свой свободный выбор.