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Эксклюзив Эха 11:24, 05 апреля 2019

Лукин: Законопроект о запрете съемки на  избирательных участках направлен на расширение прав граждан

Сенатор Лукин, автор законопроекта о запрете съемки на  избирательных участках, считает, что он направлен на расширение прав граждан

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин, автор законопроекта о запрете съемки на  избирательных участках, считает, что он направлен на расширение прав граждан, а не на их сужение. Свою точку зрения он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Внес я законопроект, потому что он нужен. Права граждан на контроль на процессы, со стороны СМИ должны осуществлять в полном объеме, это в духе Конституции, в духе всех, кто выступает за честные выборы в нашей стране. Есть проблема, которая более важная — проблема обеспечения права граждан свободно, без давления, в обстановке покоя, принять свое собственное решение без всякого давления», — сказал он.
По мнению В.Лукина, нерегламентированность работы журналистов на выборных участках мешает людям осуществлять свой свободный выбор.



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