За океаном подходит к завершению регулярный Чемпионат Национальной Хоккейной Лиги

Последнюю путевку в плей-офф Кубка Стэнли разыграют Коламбус и Монреаль.

По итогам сегодняшнего игрового дня определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции. А вот на Востоке борьба за спасительное восьмое место продолжается. Коламбус, за который выступают россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский пока опережает Монреаль по дополнительным показателям. Более того, хоккеистам Блю Джекитс осталось провести две игры против одной у Канадиенс. Так что даже одна победа выведет Коламбус в плей-офф.

Тем временем лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров в игре против Торонто забросил свою очередную шайбу и имеет теперь по системе год + пас 126 баллов. До национального рекорда результативности за авторством Александра Могильного форварду Тампы осталось набрать всего одно очко.

Регулярный Чемпионат НХЛ завершается в воскресенье.