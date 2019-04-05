Зарубежным компаниям, работающим в России без юрлица, хотят закрыть доступ к персональным данным россиян

Это может затронуть и популярные иностранные соцсети, такие как Facebook и Twitter.

Российское законодательство регулирует доступ к персональным данным граждан. Некоторые иностранные компании, которые осуществляют свою деятельность на территории страны без образования юридического лица, требования этих законов не соблюдают. Таким образом они оказываются в более привилегированном положении по отношению к российским компаниям. Об этом говорится в предложениях для концепции по регулированию данных, документ опубликован на сайте фонда «Сколково». С идеей выступила организация «Цифровая экономика». Инициатива, как отмечает газета РБК, затронет в частности такие компании, как Facebook, Twitter и Instagram. Они не зарегистрированы в реестре организаторов распространения информации, они также не исполняют требования о хранении данных россиян на территории страны. В Ассоциации участников рынка больших данных, которая объединяет в том числе Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком», пояснили, что инициатива позволит избежать ситуации, при которой к российским компаниям предъявляются более жесткие требования — отечественные и зарубежные игроки должны конкурировать, соблюдая единые правила ведения бизнеса в России.

Напомним, что в январе этого года Роскомнадзор завел административные дела на Twitter и Facebook из-за несоблюдения требований законодательства о хранении персональных данных россиян.