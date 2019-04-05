Страны НАТО и Украина начинают сегодня совместные учения в Черном море

Учения «Морской щит» — ежегодное событие для участник военного блока и их партнеров. Глава НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что мероприятия призваны повысить подготовку украинских и грузинских военно-морских сил и береговой охраны.

В учениях будут задействованы 20 кораблей и более 2 тысяч военнослужащих, сообщили ранее в Твиттере миссии Украины при НАТО. Речь идет о кораблях Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

Эксперты «Радио Свобода» считают эти маневры ответом на милитаризацию Черного моря и размещение наступательных вооружений в российском Крыму. Альянс хочет тем самым продемонстрировать свои возможности в регионе. В России уже заявили, что контролируют перемещение кораблей и обещали подготовить ответные меры.

Учения продлятся до 13 апреля.