Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности

Лидер партии, которая поддерживает русскоязычное население Латвии, намерен подать в суд.

Должность мэра Риги является выборной, но по закону министр регионального развития может отправить его в отставку, если выявит нарушения. Министр Юрис Пуце так и сделал. Он обвинил Нила Ушакова в систематическом нарушении законов. Речь идет о нецелесообразном использовании средств из бюджета города. Перечисленные в официальном правительственном издании нарушения касаются взаимоотношений мэрии с рижским транспортным предприятием «Ригас сатиксме». Ранее было возбуждено дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников этой муниципальной компании и Рижской думы. Ее председателем до последнего времени был Нил Ушаков. В феврале в его доме и на рабочем месте по этому делу были проведены обыски, но тогда никаких обвинений Ушакову предъявлено не было. Теперь министр регионального развития пообещал передать материалы о нарушениях в прокуратуру и правоохранительные органы.

Нил Ушаков был мэром Риги 10 лет.