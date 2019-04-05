В российских школах введут единые правила охраны и  установят тревожные кнопки, чтобы минимизировать преступления

Об этом в интервью Российской газете сообщил заместитель секретаря совета безопасности Александр Гребенкин. Он добавил, что теперь главным критерием при выборе охранного предприятия для школы станет не низкая цена, а техническая база и уровень подготовки сотрудников.

Одной из причин, подтолкнувших Совбез к такому решению стало массовое убийство в керченском колледже в октябре прошлого года.