В столице могут перенести начало навигации по Москва-реке, что грозит серьезными финансовыми потерями

Причиной стала январская авария, в результате которой вода из канала имени Москвы залила тушинский туннель, — пишет газета Коммерсант.

Работы по устранению проблем до сих пор не закончены, их планируется завершить только 1-го июня. В результате это может привести к убыткам в размере двух миллиардов рублей. Грузопотоки придется переключать с рек на другие виды транспорта.

Проблемы возникнут и у прогулочных судов.