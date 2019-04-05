Основателя Викиликс Джулиана Ассанжа вышлют из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие часы или дни

Об этом сообщается в Твиттере организации со ссылкой на источники. По его данным, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте Ассанжа.

Договоренность была достигнута, по данным Викиликс, после того, как президент Эквадора был заподозрен в связях с зарегистрированными в Панаме офшорными компаниями. МИД Эквадора назвал эту инфомрацию слухами и отказался ее комментировать.

Это уже не первое сообщение о том, что Эквадор намерен в ближайшее время выдворить Ассанжа из посольства в Лондоне.