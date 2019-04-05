Ингушский активист Ахмет Барахоев, арестованный на 10 суток, объявил голодовку в спецприемнике в Нальчике

Об этом в своем блоге на сайте «Кавказский узел» сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.

Барахоев передал заявление о голодовке посетившему его прокурору. Из камеры активиста убрали все продукты. Барахоев сказал, что это взвешенное решение, имеющие политическую подоплеку. Таким образом он хочет привлечь внимание общества и руководства страны к проблеме аннексии ингушских земель Чечней, а также к коррупции властей Ингушетии.

Ахмету Барахоеву 65 лет, его состояние вызывает серьезные опасения. – отметил Муцольгов.