Ингушский активист Ахмет Барахоев, арестованный на 10 суток, объявил голодовку в спецприемнике в Нальчике
Об этом в своем блоге на сайте «Кавказский узел» сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Барахоев передал заявление о голодовке посетившему его прокурору. Из камеры активиста убрали все продукты. Барахоев сказал, что это взвешенное решение, имеющие политическую подоплеку. Таким образом он хочет привлечь внимание общества и руководства страны к проблеме аннексии ингушских земель Чечней, а также к коррупции властей Ингушетии.
Ахмету Барахоеву 65 лет, его состояние вызывает серьезные опасения. – отметил Муцольгов.