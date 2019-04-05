Режиссера Георгия Данелию похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище 9 апреля, — сообщает Интерфакс.

Как рассказали агентству в пресс службе Департамента торговли и услуг столицы, все необходимые бумаги уже оформлены. Георгий Данелия будет похоронен на участке кладбища рядом со Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.

Выдающийся советский и российский кинорежиссер скончался накануне в Москве на 89-м году жизни. Церемония прощания с Данелией также пройдет 9 апреля в столичном Доме кино.