В Ярославле сегодня обсудят возможное объединение Волковского и Александринского театров

Во встрече примут участие худруки обоих театров Евгений Марчелли и Валерий Фокин соответственно.

Встреча представителей ярославского и петербургского драматических театров будет проходить в закрытом режиме. Так решили сами театральные деятели, которые, как пишет газета «Московский комсомолец», считают, что пускать представителей СМИ пока преждевременно. Впрочем, худрук Волковского театра Евгений Марчелли в интервью агентству ТАСС сказал, что главная задача встречи – «разговаривать, объяснять и убеждать». На нее, в частности, приглашены представители Минкультуры. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в свою очередь, ранее высказывался против объединения Александринского и Волковского театров, в то время как их худруки – за. Глава региона, в частности, сказал, что будет отстаивать статус местного театра, который является старейшим в России. Директор Волковского театра Алексей Туркалов также выступал против этой инициативы.

На прошлой неделе глава Минкульта Владимир Мединский подписал приказ о создании Первого национального театра на базе Александринского и Волковского театров. Премьер Дмитрий Медведев приостановил это решение, призвав провести широкую дискуссию.