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10:02, 05 апреля 2019

Роскомнадзор массово блокирует статьи о банке ВТБ и его президенте Андрее Костине

Доступ ограничен почти к 1000 материалов.

Роскомнадзор заблокировал сотни публикаций, в которых упоминается ВТБ, руководитель банка Андрей Костин и телеведущая Наиля Аскер-заде. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на общественную организацию «Роскомсвобода». Доступ к материалам ограничили на основании двух судебных решений, вынесенных осенью прошлого года. Под запретом в частности оказалось расследование проекта Baza об апартаментах ведущей федерального телеканала стоимостью более 400 миллионов рублей, которые раньше находились в собственности ВТБ. Издание утверждало, что Аскер-заде могла стать их владельцем из-за особых личных отношений с Костиным. Этот материал был удален с сервиса «Яндекс.Дзен». Там пояснили, что получили жалобу на публикацию, поскольку она содержит оскорбление или клевету. Кроме того, сервису пришло уведомление от Роскомнадзора, который указал, что расследование Baza содержит информацию, распространение которой в России запрещено. При этом ведомство сослалось на решение суда. Представитель РКН не стал рассказывать «Ведомостям» о том, какие именно сведения признаны запрещенной информацией.

В «Роскомсвободе» назвали такую массовую блокировку прецедентом для России.



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