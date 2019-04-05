Минздрав предложил наказывать за призывы к отказу от прививок

В Минздраве признали, что мероприятия по иммунопрофилактике сейчас не вполне эффективны. По версии чиновников, виноваты в этом СМИ и соцсети. Это следует из ответа замглавы ведомства Татьяны Яковлевой на депутатский запрос зампреда комитета

Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля. В письме замминистра говорится, что в интернете распространяется большое количество информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую является необъективной и подрывает доверие граждан к вакцинации, передает ТАСС. В этой связи Минздрав в готовящемся законопроекте предложит запретить призывы к отказу от прививок. Не исключено, что первыми нарушителями будут молодые мамы, оставившие отзывы на различных форумах. Предполагается, что это будет административное правонарушение. Как будут за него наказывать, не уточняется. Возможно, это будут штрафы.

В Госдуме 11 апреля пройдет круглый стол на тему отказов от прививок, после которого депутаты собираются внести поправки в законодательство.