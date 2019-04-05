В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении директора детского дома №10 Натальи Федотовой. Такое решение принято из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Ходатайство подала сама Федорова, его поддержал ее адвокат, а также гособвинитель.

По версии следствия, директор детского дома 11 лет игнорировала сообщения воспитанников, которые жаловались на сексуальное насилие. Теперь пострадавшие собираются подать иск о компенсации морального вреда, — сообщает Медуза.