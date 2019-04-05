Эксперты предложили закрыть для Фейсбука и других компаний, не имеющих юр.лиц в России, доступ к данным россиян

Эксперты предложили закрыть для Фейсбука, Твиттера и других иностранных компаний, не имеющих юридических лиц в России, доступ к данным россиян. Такая инициатива прозвучала в рамках работы над программой «Цифровая экономика», — сообщает РБК.

Кто именно выступил с этим предложением, не уточняется. По данным источников РБК, инициатором была Ассоциация рынка больших данных, объединяющая Мейл.групп, Мегафон, Ростелеком и других. Однако в самой ассоциации это не подтвердили.

Между тем, сегодня суд в Москве вернется к рассмотрению административного дела в отношении компании Твиттер. Роскомнадзор считает, что соцсеть нарушает закон, требующий хранить данные пользователей в России. На следующей неделе такое же дело будет рассмотрено в отношении компании Фейсбук.