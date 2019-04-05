Банкоматы Сбербанка и Московского кредитного банка перестали принимать купюры в 5 тысяч рублей
Причиной стал вброс фальшивых банкнот, — пишет газета Ведомости. Сами банки, по данным газеты, объясняют технические проблемы обновлением программного обеспечения. При этом источник газеты в одном из банков рассказал, что это может означать обновление шаблона купюр – банкоматы таким образом учат отличать подделки.
Другие крупные банки, такие как ВТБ и Альфа-банк сообщили, что у них нет проблем с приемом 5-тысячных купюр.