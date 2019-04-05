Мэр Риги Нил Ушаков намерен обжаловать в суде свое отстранение от должности

Об этом политик сообщил в интервью латышским СМИ.

По словам Ушакова, решение о его отставке является абсолютно противоправным и непрофессиональным, это месть со стороны его политических оппонентов, которые проиграли выборы в рижскую Думу.

Напомним, — министерство по делам регионального развития Латвии отстранило Ушакова от должности по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра. В конце января в офисе и дома у политика прошли обыски по делу о коррупции на предприятии общественного транспорта, которое находится под контролем мэрии.

Между тем, самого Нила Ушакова в коррупции не обвиняют.