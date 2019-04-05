Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь в одной из частных клиник Киева. Как сообщает Интерфакс, процесс транслировался на странице команды Зеленского в Фейсбуке. Результаты будут через три дня.

В свою очередь, действующий президент Украины Петр Порошенко намерен сдать анализы сегодня в медпункте национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Ранее в штабе Зеленского заявили, что считают медпункт в Олимпийском ангажированным, поэтому их кандидат не будет сдавать там анализы

Напомним, — проведение медицинской экспертизы Владимир Зеленский потребовал в видеообращении к Порошенко. Шоумен подчеркнул, что кандидаты в президенты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.