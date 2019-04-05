Нил Ушаков отстранен от должности мэра Риги

Такое решение принял министр регионального развития Латвии из-за коррупционного скандала. Об этом сообщается на сайте «Латвийского Вестника», официального издания правительства республики.

Ушакова не обвиняют в получении взяток и других преступлениях. Речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей мэра. Это связано с делом рижской транспортной компании, которая закупала автобусы, троллейбусы и трамваи в Чехии. При этом в получении взяток на сумму около 13 миллионов евро подозревают как сотрудников самой компании, так и чиновников из рижской Думы.

Ушаков уже заявил, что будет обжаловать решение об отстранении.