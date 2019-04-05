Навигация на участке канала имени Москвы, где зимой произошло подтопление Тушинского тоннеля, не будет открыта в сроки

Как утверждается, движение судов может возобновиться только к 1 июня.

В условиях, когда судоходство в Москве и Подмосковье начнется 24 апреля, аварийный участок канала им. Москвы просто не успеют подготовить к этой дате – об этом говорят источники газеты «Коммерсантъ» в отрасли. Последствия инцидента там оценивают как возможную «катастрофу». В частности, собеседники издания говорят, что убытки для речных грузоперевозчиков могут составить 2 млрд рублей. Кроме того, по их словам, в срок не будут доставлены 1 млн тонн грузов. В свою очередь, отмечает газета, значительные потери могут понести компании, которые перевозят туристов в центральной части Москвы. В отрасли говорят, что около 30 прогулочных судов, которые зимовали в Химкинском водохранилище и в Тверской области, из-за аварийного участка канала им. Москвы не смогут попасть в центр столицы. Предполагается, что суда придут в Москву только во второй половине мая и не смогут заработать в праздники. Возможные потери сегмента представители отрасли оценивают примерно в 50 млн рублей.

В январе из-за провала грунта в одном из шлюзов канала им. Москвы был затоплен Тушинский тоннель. Площадь провала составила около 70 кв.м. Из-за аварии было перекрыто несколько крупных магистралей.