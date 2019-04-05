Нефть марки Brent немного подешевела — на торгах в Лондоне баррель стоит чуть больше 69 долларов
Цена барреля легкой нефти на торгах в Нью-Йорке немного поднялась и превысила 62 доллара.
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Цена барреля легкой нефти на торгах в Нью-Йорке немного поднялась и превысила 62 доллара.
Украина пытается Выборы президента в стране, которая ведет войну и потеряла важные части своей территории – это серьезное дело. Но его не обязательно делать с похоронной рожей. Украина бывшая советская республика и советское наследие выветрится из нее не скоро. Но она пытается. У нее было уже пять президентов и будет, наверное, шестой…