В Южной Корее объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного пожара

Он охватил пять городов, а также уезды вдоль северо-восточного побережья страны, — сообщает агентство Ренхап.

Возгорание, как предполагается, началось на обочине одного из городов, примерно в 160 километрах от Сеула. Однако из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился, охватив соседние районы и уничтожив более 300 домов.

Один человек погиб. Больше 10 пострадали. Число эвакуированных жителей превысило четыре тысячи человек. Перекрыты автомобильные и железные дороги, закрыты полсотни школ и другие общественные объекты.