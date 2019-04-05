Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии пройдет сегодня

Об этом сообщает в Твиттере постпредство Великобритании.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи.

Как передает Аль-Джазира, Хафтар распорядился не стрелять в гражданских, а также гарантировать безопасность тем, кто добровольно сложит оружие.

Напомним, — в 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи в Ливии установилось двоевластие: Триполи и запад страны контролирует правительство национального единства, которое поддерживает ООН. На востоке и юге Ливии действует Палата представителей, которую поддерживает Хафтар и его армия.