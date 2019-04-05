В Генпрокуратуре будет создано новое главное управление

Оно займется надзором за расследованием особо-важных дел. Об этом говорится в приказе главы ведомства Юрия Чайки, — сообщает РБК.

По данным издания, возглавить управление может генерал Сергей Бочкарев, который добился изъятия в пользу государства имущества полковника Захарченко.

Сейчас надзор за следствием по особо-важным делам курирует обычное управление генпрокуратуры. В структуру нового главка войдут два подразделения – одно будет заниматься надзором за особо-важными делами в СЧК, другое за следствием в МВД и дознанием в ФССП