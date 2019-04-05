Минздрав предлагает наказывать за  призывы к отказу от прививок

Готовится соответствующий пакет законопроектов. Об этом сообщила первый зам.главы ведомства Татьяна Яковлева, — передает ТАСС.

Через СМИ, интернет, религиозные секты распространяется большое количество информации о вакцинах и вакцинации, которая не является объективной и подрывает доверие граждан, — отметила Яковлева.

Под призывами, за которые планируется наказывать, подразумевается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».