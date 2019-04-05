Суд в Москве вернётся к рассмотрению административного дела к компании Twitter

Роскомнадзор считает, что соцсеть нарушила закон с требованием хранить данные пользователей в России.

На прошлом заседании судья Антон Козырев допросил главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьёва, который составил протокол об административном нарушении в отношении Twitter. Он рассказал, что ведомство в прошлом году дважды направляло иностранной компании письмо с просьбой предоставить конкретную информацию: заверенную схему рабочих мест, на которых размещаются базы данных, справку о постановке на баланс и договор купли-продажи серверных мощностей. В ответном письме речи об этом не было, утверждал Воробьёв. Судья запросил у администрации Twitter сведения о способах систематизации данных пользователей, объёмах и доходах компании. Ещё раньше её представитель просила оставить дело без рассмотрения. Она утверждала, что в действиях компаний нарушений нет, а вот Роскомнадзор наоборот их допустил. Если суд признает, что они всё-таки были, Twitter грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

На следующей неделе суд начнёт рассмотрение аналогичного дела в отношении компании Facebook. Неделю назад заседание не состоялось, поскольку представители соцсети на него не пришли.