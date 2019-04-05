Часть банкоматов вновь не принимает купюры номиналом в 5 тысяч рублей

По некоторым данным, это связано с новой волной мошенничества.

Проблемы с приемом 5-тысячных купюр возникли у Сбербанка и Московского кредитного банка, пишет газета «Ведомости». Издание со ссылкой на представителей кредитных учреждений отмечает, что подобные ограничения есть лишь у части банкоматов. Сами банки, по данным издания, объясняют технические проблемы и отказ в приеме 5-тысячных купюр обновлением программного обеспечения.

При этом источник газеты в одном из крупных банков утверждает, что такое объяснение может обозначать обновление шаблона купюр. По словам собеседника издания, банкоматы, таким образом, учат отличать подделки. Топ-менеджер другого крупного банка, в свою очередь, рассказал, что пару месяцев назад был зафиксирован вброс фальшивых купюр в 5 тысяч рублей. Это же, в свою очередь, подтвердил представитель Центробанка. Он, впрочем, назвал подобные ситуации «единичными».

Ряд крупных банков, такие, как ВТБ и Альфа-банк, сообщили, что у них проблем с приемом пятитысячных купюр не было.