Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности решением министра по делам регионального развития Латвии

В конце января правоохранительные органы провели в офисе и дома у Ушакова обыски по делу о коррупции на предприятии общественного транспорта, находящегося под контролем мэрии. Самого Ушакова в коррупции не подозревают, но обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра.

Сам Ушаков не исключал подобного развития событий. В эфире Первого балтийского канала он буквально на днях говорил, что будет бороться за свое честное имя.

Ушаков является мэром Риги с 2009 года При этом в феврале он объявил, что планирует баллотироваться в Европарламент.