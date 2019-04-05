Нил Ушаков уволен с поста мэра Риги

Как говорится в распоряжении министра охраны среды и регионального развития Латвии, «за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». Как передает ТАСС, в основном претензии к Ушакову касаются деятельности транспортного

предприятия «Ригас сатиксме», вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Тогда в офисе и дома у мэра Риги были проведены обыски. Сам градоначальник заявил, что не совершал ничего противоправного. Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. Он может оспорить свое увольнение в суде.