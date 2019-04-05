Подозреваемому в расстреле мирных прихожан в мечетях в Новой Зеландии суд сегодня предъявит обвинения в 50 убийствах

Из подозреваемых Брентон Таррант перейдёт в разряд обвиняемых. Помимо жестокого убийства 50 человек гражданину Австралии вменят 39 покушений на убийство. Подсудимый не будет присутствовать в зале суда. Он при необходимости даст объяснения при помощи видеосвязи, пишет газета New Zealand Herald.

Преступление, совершённое в двух мечетях сначала в центре новозеландского города Крайстчерч, а затем пригороде, будет расследовать специальная королевская комиссия. Поскольку дело имеет важнейшее общественное значение, подчеркнула премьер Джасинда Ардерн. Нападение на мечети произошло в середине марта. Перед этим террорист опубликовал в интернет многостраничный манифест с расистскими тезисами.

Таррант также вёл онлайн-трансляцию убийств. Ролик длительностью почти 20 минут позже удалили из соцсетей. Власти Новой Зеландии после нападения заявили, что запретят продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

Помимо Тарранта полиция задержала еще несколько человек. Их имена и роль в теракте не раскрываются.