ЕСПЧ коммуницировал два коллективных иска к России

Они поданы родственниками погибших при катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого под Донецком. Среди 380 заявителей граждане Австралии, Бельгии, Германии и ряда других государств. Они утверждают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за смерти их близких и не выполнила свои обязательства по расследованию трагедии.

«Это достаточно важный эпизод судебного процесса», — объяснил «Эху Москвы» руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

«В дальнейшем заседательный процесс между заявителями и правительством России будет идти по тем по вопросам, который суд включил в решение о коммуникации», — пояснил Кирилл Коротеев.