Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о том, как на Украине якобы могут фальсифицировать выборы с помощью интернета

При этом утверждается, что для подмены результатов используется технология, которую на самом деле применяют для защиты данных.

«Существует некий зашифрованный канал» под названием Tunnel IPsес, который можно использовать для подмены» результатов голосования. «Схема следующая: данные, загруженные комиссией, отправляют в ЦИК. И вот пока они, что называется, летят, их подменяют. В итоге, ЦИК получает цифры, которые выгодны» действующему президенту Украины Петру Порошенко, а проверить, не подменялись ли результаты на отдельных участках, невозможно, рассказали ведущие телеканала «Россия 24» в выпуске, вышедшем в эфир в день первого тура выборов.

Журналисты сослались на расследование своих украинских коллег из программы «Вести». Внимание на этот сюжет обратил IT-Эксперт Михаил Климарёв, пишет «Новая газета». Он считает, что журналисты вводят зрителей в заблуждение. Как пояснил эксперт, технология, о которой идет речь, используется не для подмены, а напротив, для защиты данных — протокол IPsec осуществляет подтверждение подлинности, а также проверку целостности и шифрование передаваемой информации.

Способ фальсификации результатов, о котором рассказали журналисты российского федерального телеканала, не помог Петру Порошенко победить в первом туре — шоумен Владимир Зеленский обошел его почти на 15% голосов. Второй тур состоится 21 апреля