Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко стать арбитром и ведущим его дебатов с Петром Порошенко

Они должны пройти на стадионе «Олимпийский». В видеоролике, выпущенном накануне вечером Зеленский сказал, что участие Тимошенко позволит «избежать подкупа, провокаций и административного давления». Лидеру партии «Батькивщина» Зеленский дал 24 часа, чтобы принять решение. Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля.

Юлия Тимошенко пока не приняла предложение Зеленского стать модератором его дебатов с Порошенко. В пресс-службе партии «Батькивщина» телеканалу «Громадское ТВ» сказали: «Мы видели ролик, у нас есть время подумать».