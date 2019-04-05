Школа в Иркутской области загорелась во время уроков, эвакуированы 68 детей

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сообщение о пожаре в средней школе в селе Казачинское Казачинско-Ленского района поступило в 8.30 утра (3.30 мск), к месту прибыли три пожарно-спасательных расчёта. На момент прибытия пожарных горела кровля спортзала.

До прибытия пожарных сотрудники школы эвакуировали из здания 68 детей. Никто не пострадал, сообщает МЧС.

«Спустя 20 минут с начала тушения пожар был локализован. В настоящее время происходит ликвидация открытого горения. Площадь пожара составляет более 450 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Огонь тушат 14 человек и три единицы техники.

На место выехала оперативная группа регионального главка МЧС для установления причин и обстоятельств пожара, в ее составе инспекторы по пожарному надзору и эксперты МЧС.