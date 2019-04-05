Суд Греции рассмотрит иск об освобождении россиянин Александра Винника

Несколько стран обвиняют его в экономических преступлениях и добиваются его выдачи.

Винника арестовали летом 2017 года, когда он с семьей отдыхал на севере Греции. Запрос на задержание прислали власти США, которые обвиняют россиянина, владевшего криптобиржей, в отмывании миллионов долларов. В штатах ему грозит тюремное наказание на срок до 55 лет.

Экстрадиции Винника просят и французские правоохранительные органы. В Париже утверждают, что задержанный причастен к вымогательству и отмыванию средств в составе преступной группы.

Наконец, выдачи арестанта ждет Россия. Год назад Винник обратился в Генпрокуратуру с признанием в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупных размерах. Отправка на родину задерживается. Россиянин успел объявить голодовку, но после трех месяцев прекратил ее. Суд может сегодня отпустить его из-под стражи.

Как ожидается, на суде сегодня выступят свидетели, а также сам обвиняемый.