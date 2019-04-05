Петр Порошенко продолжил обмен видеообращениями с Владимиром Зеленским

В ролике, опубликованном ночью в Facebook’е, президент Украины призвал своего оппонента на выборах принять участие в дебатах.

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с критикой Порошенко и Зеленского. По его словам, оба кандидата в президенты нарушают закон тем, что записывают друг к другу видеообращения. Аваков напомнил, что агитация перед вторым туром голосования может начаться только тогда, когда будут официально объявлены итоги первого тура. Украинский ЦИК этого пока не делал.