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06:01, 05 апреля 2019

Петр Порошенко продолжил обмен видеообращениями с Владимиром Зеленским

В ролике, опубликованном ночью в Facebook’е, президент Украины призвал своего оппонента на выборах принять участие в дебатах.

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с критикой Порошенко и Зеленского. По его словам, оба кандидата в президенты нарушают закон тем, что записывают друг к другу видеообращения. Аваков напомнил, что агитация перед вторым туром голосования может начаться только тогда, когда будут официально объявлены итоги первого тура. Украинский ЦИК этого пока не делал.



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