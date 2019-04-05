МИД Эквадора назвал слухами сообщения о  скорой высылке Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.

«Эквадор не отвечает на предположения, которые не имеют документального подтверждения», — цитирует издание «Комерсио» слова представителя внешнеполитического ведомства. Ранее WikiLeaks сообщила, что по ее сведениям Ассанж будет лишен убежища в посольстве в течение «нескольких часов или дней». По словам организации, Кито и Лондон заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks. Ассанж укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, а оттуда в США, где его ждет суд.