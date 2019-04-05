Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи

. Город контролируется правительством национального единства при поддержке ООН. Сейчас в Триполи находится генсек ООН Антониу Гутерриш. Здесь должен был пройти очередной раунд мирных переговоров. Сегодня вечером Совбез ООН проведет проведет экстренное заседания в связи с обострением ситуации в Ливии. После свержения Мауммара Каддафи страна живет фактически в условиях двоевластия. Запад Ливии контролирует правительство национального единства, созданное под эгидой ООН и возглавляемое премьер-министром Фаизом Сараджем. Фельдмаршал Хафтар поддерживает т.н, «правительство в Тобруке», которое контролирует восток и часть юга Ливии.