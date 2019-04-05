Джулиан Ассанж в ближайшие «часы или дни» может быть выдворен из эквадорского посольства в Лондоне.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщает основанный Асанжем портал WikiLeaks. В качестве предлога, якобы будет использован коррупционный скандал с офшорными бумагами президента Эквадора Ленина Морено. По сведениям WikiLeaks, власти Эквадора уже договорились с британской стороной об аресте Ассанжа. Ассанж укрывается в эквадорской дипмиссии с 2012 года, опасаясь экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks.