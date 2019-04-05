Нил Ушаков в течение 30 дней может в судебном порядке оспорить решение о своем отстранении с  поста мэра Риги.

Он уволен распоряжением министра по делам регионального развития Латвии. Если суд сочтет возражения Ушакова правомерными, он будет восстановлен в должности мэра и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы. Пока решение министра остается в силе, Ушаков, занимавший пост мэра с 2009 года, становится рядовым депутатом Рижской думы. В конце февраля Ушаков допускал возможность своей добровольной отставки. Он объяснял это тем, что власти Латвии хотят отнять у жителей Риги различные привилегии. В этой связи мэр города заявлял о намерении избираться в Европарламент, чтобы из Страсбурга защищать интересы горожан.