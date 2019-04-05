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03:09, 05 апреля 2019

Совбез ООН сегодня в 22.00 мск соберется на экстренное закрытое заседание.

Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе доложит о ситуации в этой стране. Ранее телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас» сообщил, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи. Глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж, в свою очередь отдал приказ в случае необходимости применить силу. Ливия после свержения и убийства Каддафи фактически живет в условиях двоевластия.



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