Суд взыскал с компании «Московский школьник» 1,5 миллиона рублей в пользу школы № 760 имени А. П. Маресьева.

Учебное заведение обвинило поставщика детского питания в многочисленных нарушениях. В частности, по данным школы, сотрудники «Московского школьника» готовили для детей салат, размешивая его руками, работали без перчаток, не убирали волосы под колпак или находились в цехе без санитарной одежды. Напитки они разбавляли водопроводной водой, выдавали детям просроченные продукты или заменяли ингредиенты. Компанию «Московский школьник» ряд СМИ связывает с бизнесменом Евгением Пригожиным.