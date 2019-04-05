Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности.

Решение принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце. В конце января правоохранительные органы провели в офисе и дома у Ушакова обыски по делу о коррупции на предприятии общественного транспорта, находящегося под контролем мэрии. Самого Ушакова в коррупции не подозревают, но обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра.

Сам Ушаков ранее заявлял, что не собирается уходить с должности, поскольку его совесть чиста. При этом в феврале он объявил, что планирует баллотироваться в Европарламент.