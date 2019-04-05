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02:07, 05 апреля 2019

База ЧВК «Вагнер» в Молькине на Кубани строилась как пионерлагерь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. В распоряжении агентства оказались материалы судебного разбирательства частной компании «Мегалайн», которая была генподрядчиком строительства этих казарм, и ее субподрядчика «Севзапстрой». В судебных материалах есть сведения, что «Мегалайн» перевел «Севзапстрою» за все три здания 86 миллионов рублей. На момент выплаты «Мегалайн» наполовину принадлежал компании «Конкорд менеджмент» бизнесмена Евгения Пригожина.



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