Великобритания запросила срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии.

По сведениям Франс Пресс, совбез проведет закрытую встречу уже сегодня. Ранее телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас» сообщил, что

командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для, как он выразился, «освобождения от террористов». Глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ в случае необходимости применить силу. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в Ливии фактически сложилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия