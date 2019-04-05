Юлия Тимошенко пока не приняла предложение Зеленского стать модератором его дебатов с Порошенко.
В пресс-службе партии «Батькивщина» телеканалу «Громадское ТВ» сказали: «Мы видели ролик, у нас есть время подумать»
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В пресс-службе партии «Батькивщина» телеканалу «Громадское ТВ» сказали: «Мы видели ролик, у нас есть время подумать»
Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…